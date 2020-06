Muriel stabilisce un nuovo record (e alimenta i rimpianti viola)

Con 15 reti già segnate in questo campionato, Luis Muriel ha stabilito un record particolare. Grazie alla doppietta segnata in Udinese-Atalanta, da subentrante, sono diventati ben 9 i gol segnati entrando dalla panchina. Una cifra senza eguali in Europa e anche nella storia della Serie A nell’era dei tre punti. Il primato precedente apparteneva a Di Vaio che con la maglia della Juve si era fermato a 7. Il colombiano quest’anno è l’arma in più di Gasperini e aumentano i rimpianti della Fiorentina che, complice il passaggio di proprietà, non ha esercitato il riscatto del giocatore. LA CRITICA: “CUTRONE E PEDRO, SCOMMESSE FALLITE”