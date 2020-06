Cecchi: “Mercato sbagliato in attacco, fiducia a Vlahovic. I cambi di Iachini…”

Durante il filo diretto del Pentasport, Stefano Cecchi ha parlato così delle questioni tecniche di casa Fiorentina:

La campagna acquisti del reparto di attacco quest’anno non ha dato i frutti sperati. Se tu hai Vlahovic, centravanti su cui continuo a scommettere, la cosa migliore era affiancargli un centravanti di esperienza. Cutrone invece è un’altra scommessa che per il momento sta fallendo, così come era accaduto con Pedro. Iachini? Gli darei un 7 per come ha preparato la partita con la Lazio e un 5 per come ha gestito i cambi, cosa che già avevo rilevato contro il Brescia. In vista della gara col Sassuolo chiederei a Iachini di non riproporre il 3-5-2 con Chiesa e Ribery in attacco.