Attaccanti in ballo, tra Belotti e Piatek fa capolino Schick. E Cutrone?

Se la Fiorentina deve correre per non sprofondare in classifica, anche sul fronte mercato non si può stare fermi: La Nazione mette in primo piano il futuro di Mister Iachini, che poi influenzerà tutto il resto delle trattative. Ma non si può decidere tutto dopo il 2 agosto, e allora qualche affare andrà comunque definito prima. Il colpo-Belotti (SCHEDA) è complicato dal prezzo (70 mln), dalla non-volontà di Cairo di cederlo, dalla richiesta alta sull’ingaggio. Più facile riportare in Italia Piatek (SCHEDA), per cui sarebbe allo studio un prestito biennale con obbligo di riscatto. Dalla Germania può interessare anche Schick (SCHEDA), che Pradè conosce molto bene. Tutto questo mette in dubbio la posizione di Cutrone, che a conti fatti verrebbe bocciato dopo pochi mesi.