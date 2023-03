Monti: “Stadio? Serve una soluzione a Firenze. Jovic? Meglio venderlo”

Ospite negli studi di Firenze di Radio Bruno, Gianfranco Monti ha parlato così della questione stadio ed eventuale trasloco per due stagioni: "Io pensavo e spero che si potesse trovare una soluzione a Firenze, almeno per le partite di campionato. L'esempio di quanto hanno fatto a Cagliari è interessante, magari si può sistemare lo stadio Ridolfi oppure lo stadio della Scuola Marescialli. Io da tifoso non seguirei sicuramente la squadra ogni settimana a Modena o a Spezia, lo farebbero in pochi".