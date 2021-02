Monti: “Punterei su un grande dirigente. Commisso non butterà via il terzo anno”

Gianfranco Monti ha analizzato il momento della Fiorentina ai microfoni del Pentasport:

Fossi in Commisso per la prossima stagione punterei su un dirigente di grande esperienza come ha fatto l’Inter con Marotta per fare il salto di qualità. Nuovo allenatore della Fiorentina? C’è da fare una scelta molto importante, se arriva Juric è un conto, se arriva Sarri un altro, tecnici come lui vogliono garanzie anche sulla rosa, serve un’analisi comune fra allenatore e società. In questo senso è emblematico l’esempio del sodalizio Della Valle-Corvino-Prandelli. Vlahovic? Prandelli ha fatto un grande lavoro su di lui ma per andare in Europa servono 65 gol, per la Champions 75, chi può fare così tanti gol in questa Fiorentina? Credo che in questo senso a Firenze ci sia un problema. Oltre Vlahovic servirebbero altri tre attaccanti validi. Sul suo rinnovo? Rispetto le scelte che ha fatto Chiesa ma spero Vlahovic non faccia come lui, al momento Firenze è la piazza giusta per il serbo. Fiducia nella società? Credo che Commisso non butterà via il terzo anno, anche se non è automatico fare bene con dei buoni giocatori, per l’anno prossimo mi accontenterei di lottare per l’Europa anche senza entrarci.