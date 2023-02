Montella lancia SosTurchia: aiuta anche tu chi non ha più nulla

Tutte le informazioni per donare il proprio contributo ai terremotati in Turchia

Aiutare in maniera concreta chi ha perso tutto: questo l’obiettivo della "Vincenzo Montella Emergency", progetto di solidarietà lanciato dall’ex allenatore della Fiorentina, apparso veramente provato dai recenti accadimenti in Turchia ed esposto in prima linea con la sua ONLUS. Per partecipare con una donazione libera al progetto basta collegarsi al sito sosturchia.com. Un’iniziativa umanitaria voluta da Montella in prima persona con il fine di aiutare e sostenere persone in situazioni di difficoltà.