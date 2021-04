Moggi replica a Rizzoli: “Non sa di cosa parla, da Calciopoli ha tratto vantaggio”

Non si è fatta attendere la replica di Luciano Moggi al designatore Nicola Rizzoli, critico contro il sistema dietro Calciopoli. L’ex dg della Juventus ha affidato a Libero le sue considerazioni sull’argomento:

Non si capisce di cosa parli Rizzoli, lui è stato uno di quelli che ne ha tratto vantaggio. La sua carriera è stata accelerata a scapito di colleghi prima indagati e poi assolti per non aver commesso il fatto. Se qualche arbitro fosse stato condannato per aver aiutato la Juve avrebbe ragione, ma così non è stato e non è dato sapere di quale danno stia parlando il designatore. Lui è stato anzi uno di quelli che ne ha tratto vantaggio perché la sua carriera è stata accelerata a scapito di colleghi prima indagati e poi assolti per non aver commesso il fatto. E di questo deve ringraziare soprattutto l’ex magistrato Palamara.