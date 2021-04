Euro 2021, arriva il piano anti-Covid: vaccini obbligatori

L‘Europeo che comincerà il prossimo giugno vedrà impegnati circa 600 calciatori e, secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, la UEFA starebbe vagliando un piano anti-Covid che comprende la vaccinazione obbligatoria per tutti. In campo e sugli spalti tutti vaccinati e/o immunizzati, altrimenti la competizione non si disputerà. La UEFA starebbe studiando quindi un protocollo che preveda la vaccinazione dei protagonisti di Euro 2021, a maggior ragione dopo il cluster Italia che è tornato a spaventare il mondo del calcio.

De Rossi in ospedale per Covid, il medico: “Siamo ottimisti”