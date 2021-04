De Rossi in ospedale per Covid, il medico: “Siamo ottimisti”

Attimi di preoccupazione per Daniele De Rossi, che, come si legge su La Gazzetta dello Sport, è risultato positivo al Covid dopo la trasferta in Lituania. Subito in isolamento, ha ravvisato i sintomi che hanno continuato ad aumentare, fino ad un mancamento che ha reso necessario il ricovero. Quindi la diagnosi: polmonite interstiziale bilaterale, e le cure del caso. Il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, ha così commentato le condizioni del collaboratore del CT Mancini:

De Rossi è stato ricoverato per una polmonite e altri sintomi tipici del Covid-19. Le sue condizioni sono buone, siamo ottimisti. Daniele risponde alla terapia e la settimana prossima potrebbe essere dimesso, proseguendo la terapia a domicilio. Ciò vuole dire che, quando si interviene presto e bene, la malattia e il virus possono essere battuti. A dimostrazione che i farmaci innovativi nella prima fase della malattia sono spesso risolutivi. A ciò, ovviamente, aggiungiamo anche la giovane età del ragazzo che ha di certo contribuito.