Rizzoli: “Presto chiarimento live sulle decisioni”. Poi parla dei falli di mano

Sul Corriere Dello Sport questa mattina in edicola troviamo una lunga intervista a Nicola Rizzoli, designatore arbitrale. Non sono mancati gli episodi nelle ultime settimane a portare decisamente troppo materiale da moviola. È innanzitutto l’uso della tecnologia e del VAR a tenere banco: giunta alla quarta stagione online e (più una offline) sono ancora tanti gli errori fatti dagli arbitri: “La tecnologia ha notevolmente ridotto il numero degli errori e le percentuali lo confermano. Due anni fa è profondamente variato il regolamento, anche sui falli di mano. Su questo mi auguro che si possa aprire una discussione di alto livello“. Il gioco di mano – come specifica Rizzoli – è giustamente antisportivo, ma non si può pensare che il difendente intervenga sempre con le braccia dietro la schiena. Il fattore pubblico (assente), poi, può incidere ulteriormente: i giocatori hanno sì meno pressione e sono meno nervosi, ma il vuoto fa sentire tutto. E nel futuro si profila una novità molto importante: “Un deciso passo avanti sarà il chiarimento live. Vogliamo riuscire a comunicare in presa diretta la nostra scelta appena presa e la motivazione di essa. Naturalmente anche quella del VAR“.