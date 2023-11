Milan-Fiorentina, fuori Leao e Giroud? Ecco a chi si affiderà Pioli

La Gazzetta dello Sport riporta un approfondimento su Milan-Fiorentina e sulle possibili scelte di Stefano Pioli. Secondo il quotidiano, infatti, il tecnico rossonero si affiderà a Pulisic per la propria fase offensiva. Come scrive il giornale, l'americano ha sfruttato la sosta per accelerare e recuperare in vista dei prossimi impegni, e contro i viola, a San Siro, sarà lui la chiave di volta dell'attacco rossonero. Se Pioli opterà per gli sprint, gli affiancherà i velocisti Chukwueze e Okafor. Il primo sulla destra e il secondo in mezzo, da centravanti. Se il tecnico deciderà di dare ancora fiducia a Jovic, invece, puntando sulle sue motivazioni da ex, saranno gli altri due a contendersi una maglia: in entrambi i casi, l'americano potrebbe anche essere dirottato sulla sinistra.