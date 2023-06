Milan, a rischio la Champions? L’Uefa pronta ad esaminare il caso Red Bird

Come scrive eurosport.it, inizierà lunedì a Nyon l'esame della situazione di Milan e Tolosa da parte dell'Uefa. I due club, accomunati dalla stessa proprietà, ovvero il gruppo RedBird di Gerry Cardinale, si trovano in una situazione apparentemente in contrasto con le norme attualmente in vigore, che impediscono appunto alle società che hanno la stessa proprietà di partecipare a competizioni europee correlate. Sia i rossoneri che il club francese, infatti, si sono qualificati in questa stagioni alle coppe edizione 2023/2024: il Milan, quarto in campionato, giocherà in Champions League mentre il Tolosa, che ha vinto la Coppa di Francia per la prima volta nella sua storia, ha conquistato il pass per l'Europa League. Una decisione dell'Uefa dovrebbe arrivare settimana prossima. Vedremo, poi, quali eventuali sviluppi ci saranno per il calcio italiano nel caso in cui il Milan venisse clamorosamente escluso dalla prossima Champions League.