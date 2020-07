Mihajlovic: “Nessuna reazione dopo i gol, sono deluso. Forse è meglio non presentarsi domenica”

L’allenatore rossoblu Sinisa Mihajlovic ha commentato Fiorentina-Bologna 4-0 in sala stampa: “Non so cosa sia successo. Il primo tempo è stato equilibrato e abbiamo avuto occasioni. Dopo i gol subiti non abbiamo reagito e non posso accettare che la mia squadra molli. Non sono arrabbiato, ma deluso, che è peggio. Di stasera non salvo niente. Sembra che i ragazzi stiano aspettando che finisca il campionato, forse è meglio che domenica non ci presentiamo. Ora che nessuno si lamenti delle decisioni che verranno prese”.

