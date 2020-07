PAGELLE VN: Benvenuti al Chiesa-show! Milenkovic ancora in gol, Castrovilli ok

CHIESA 8: Attaccante puro, ma sempre nel vivo del gioco. Meriterebbe il gol quando duetta con Cutrone e poi si libera benissimo in area, ma Danilo salva sulla linea a portiere battuto. Si rifà nella ripresa con ben tre reti: fortunosa la prima, dopo una bella azione personale la seconda, splendida la terza.

PULGAR 5,5: Ex di turno, ci prova su punizione ma non fa male. Troppo poco al centro dell’azione ma non è una grande novità.

