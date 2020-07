Aspettando Fiorentina-Bologna: tutte le info

Le probabili formazioni

Le parole dei tecnici

Iachini: “Il Bologna è una squadra pericolosa, molto organizzata. Da due anni è con Mihajlovic, quindi si conosce a memoria. Servirà una partita importante sotto tutti gli aspetti, dovremo recuperare le energie fisiche e nervose. È una partita che ci solleciterà parecchio. Sono molto felice che Sinisa possa stare meglio per quello che ha vissuto e passato, il mio augurio è che possa essere tutto alle spalle per un futuro più roseo sotto l’aspetto della salute“.

Mihajlovic: “Già quest’anno devo fare i complimenti alla squadra e al mio staff perché nonostante tutto quel che è successo siamo stato sempre fra l’undicesimo e l’ottavo posto. Ora i ragazzi hanno capito cosa significa dover lottare non per una salvezza ma per qualcosa di più. Il prossimo step è quello di cercare l’Europa e vedrete che l’anno prossimo faremo ancora meglio”. Ultime due gare contro due sue ex squadre. “Diciamo che a Firenze mi fischiavano anche quando vincevamo, quindi sono stato meglio a Torino“

L’arbitro della gara

Arbitro: DI BELLO

Collaboratori: ROCCA – PAGNOTTA

IV: DOVERI

VAR: CALVARESE

AVAR: DI VUOLO

