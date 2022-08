Matteini: “Fiorentina ad ora dietro a quattro squadre”

Per il giornalista manca ancora il passo decisivo per arrivare al livello delle big

Il giornalista Francesco Matteini è intervenuto oggi nel corso del Pentasport, dove ha parlato dell'inizio di stagione della Fiorentina.

Sulla Conference League

"Riguardo alle prime partite di campionato non c'è paragone per l'importanza rispetto a quelle dei playoff di Conference. Sbagliarle sarebbe buttare via già metà stagione. Il campionato è importante, però in questo momento io terrei un occhio di riguardo per la formazione che giocherà le partite contro il Twente."

Sulla formazione tipo dei viola

"In porta c'è da definire le gerarchie tra Gollini e Terracciano. In difesa è quasi tutto definito, mentre a centrocampo è sicuro del posto al momento solo Bonaventura. Mi intriga davanti la lotta per il posto da centravanti."

Sul mercato viola

"La Fiorentina ha operato molto bene nei primi giorni, sostituendo Torreira con Mandragora, Dragowski con Gollini, Odriozola con Dodò e portando a Firenze Jovic, però poi si è fermata. Al momento secondo me non è una Fiorentina più forte, almeno sulla carta. Il calciomercato è ancora aperto, ed io spero che possa arrivare ad esempio un altro esterno"

Sulle altre squadre

"La Fiorentina per me ora è come Lazio, Atalanta e Napoli. Milan, Inter, Juve e Roma sono al momento più forti."

Su Italiano e Jovic

"Se Italiano riuscirà a riportare Jovic a valere 60 milioni sarà un trionfo assoluto"

Sul nuovo stadio

"A causa dei lavori ci saranno sicuramente dei disagi, ma questo era in preventivo. Lo stadio dell'Empoli non è idoneo per l'Europa, bisognerebbe quindi trovarne un altro. Bisogna sperare poi che i lavori siano in linea con i tempi e che le ditte siano serie, per evitare disservizi e ritardi che causerebbero problemi non banali"