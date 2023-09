Per Matteini ingresso vietato al Viola Park: il racconto

Le parole di Francesco Matteini, respinto all'ingresso del Viola Park: "Lei non è gradito, qui non la vogliamo"

Il giornalista Francesco Matteini ha raccontato a "Qui Antella" quanto accaduto oggi in occasione della prima partita all'interno del Viola Park, Fiorentina-Milan , aperta al pubblico, a cui lui non ha potuto assistere pur avendo pagato un regolare biglietto. Doveva essere un giorno di festa e invece prima della gara c'è stato un episodio molto particolare che non vi avremmo mai voluto raccontare.

Matteini ha spesso espresso giudizi critici verso la squadra raccontando però l'evoluzione del Viola Park in termini imparziali e inattaccabili. Ciò non toglie che non farlo entrare come semplice spettatore pagante sia certamente un danno di immagine per la società viola. Se volete leggere il racconto completo dello stesso Matteini, lo trovate cliccando qui