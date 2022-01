Masini: “Europa? Si pensa ma non si dice. Piatek può essere il futuro”

Il cantante tifoso viola parla anche di Vlahovic: "Da tifoso spero che i migliori non vengano ceduti"

"Credo che Piatek sia stata mossa intelligentissima, è capitata l’occasione e forse l’Italia è il campionato più adatto a lui. Se torna ad essere il giocatore di 3 anni fa, potrebbe diventare il titolare di domani della Fiorentina. Vlahovic via? Da tifoso spero sempre di non perdere i giocatori più importanti e lui ha la stoffa del fuoriclasse. Poi ci sono tante dinamiche che da fuori è difficile giudicare. A me piace l’Europa perché ci vado a suonare però è presto, bisogna dare tempo alla squadra. Si può pensare all’Europa ma non dirlo".