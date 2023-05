Marotta: “Coppa Italia importante. Inzaghi? Resterà come nostro allenatore”

Giornata di dichiarazioni importanti per Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, avversaria della Fiorentina in finale di Coppa Italia. Prima nella giornata odierna il dirigente nerazzurro aveva confermato Simone Inzaghi come allenatore anche per quanto riguarda la prossima stagione. "Non abbiamo mai pensato di sostituirlo, nemmeno nei momenti di difficoltà", ha detto Marotta a Casa Italia Rai. Ed ha poi dichiarato a Sky Sport in vista di mercoledì sera: "Teniamo molto alla Coppa Italia, è un trofeo importante e siamo orgogliosi di essere in finale".