Marino: “Futuro De Paul? Il ragazzo può restare ad Udine. Via solo per l’occasione della vita”

Pierpaolo Marino, Ds dell’Udinese, ha parlato al Gazzettino. Queste alcune delle sue dichiarazioni più interessanti in ottica mercato:

Il futuro di De Paul? Se non arriva l’occasione della vita e anche la valutazione giusta per la società, non mi meraviglierei che De Paul rimanesse. Lo vedo stimolatissimo in allenamento, traina il gruppo, è giocatore fantastico, persona intelligente, un esempio per tutti. Per quanto riguarda la valutazione, i prezzi li leggiamo sui giornali, per cui è preferibile stare tutti sereni, accada ciò che è giusto debba accadere.