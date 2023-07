Manovra stipendi: Andrea Agnelli condannato a 16 mesi di inibizione

Andrea Agnelli è stato inibito per 16 mesi dal Tribunale Federale Nazionale, pena a cui si aggiunge una multa di 60mila euro. Come riporta goal.com, la richiesta della Procura era stata stata di 20 mesi, da scontare in relazione al filone che vede indagato l'ex presidente della Juventus, ossia quello della manovra stipendi, dei rapporti con gli agenti delle partnership con le altre società. L'inchiesta, per la quale il club bianconero ha patteggiato una multa da 780 mila euro, vede nel suo ex massimo dirigente l'unico imputato a giudizio, in quanto anche gli altri dirigenti coinvolti avevano optato per la via del patteggiamento. La nuova squalifica va a sommarsi ai 24 mesi di inibizione che l'ex presidente della Juve dovrà già scontare per il filone plusvalenze, ovvero quello per il quale la Juventus è stata penalizzata di 10 punti nello scorso campionato.