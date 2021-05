Maleh gol a Pisa: il viola in prestito entra e cambia il volto della gara

Maleh, reduce da un'infortunio e per questo partito dalla panchina, è riuscito a cambiare il volto della gara dal suo ingresso sul terreno di gioco

Non c'è solo la promozione in Serie A dell'Empoli tra le notizie che emergono dalla giornata di Serie B. In ottica Fiorentina, si segnala la rete siglata dal viola in prestito Youssef Maleh in Pisa-Venezia, grazie alla quale i lagunari riescono ad innescare la rimonta ai danni dei toscani che si concretizza con il rigore trasformato da Forte. Maleh, reduce da un'infortunio e per questo partito dalla panchina, è riuscito a cambiare il volto della gara dal suo ingresso sul terreno di gioco al 66°.