La scomparsa di Pietro Vuturo, dopo mesi di battaglia contro una brutta malattia, ha toccato il cuore dei tifosi viola e non solo. Anche mister Prandelli lo ha voluto citare nella conferenza stampa di oggi. Il funerale di Pietro sarà celebrato domani alle ore 17:00 alla Chiesa del Sacro Cuore del Romito in Piazza Baldinucci. Da oggi pomeriggio e fino a domattina alle ore 8 la salma dello storico tifoso viola sarà esposta alle Cappelle dell’Ofisa in Via delle Panche.

