Ciao Pietro

Una notizia bruttissima per il popolo viola. Pietro Vuturo che qualche mese fa aveva rivelato in una commovente diretta al Pentasport di stare lottando contro un brutto male, non ce l’ha fatta e ha perso la battaglia contro quella malattia che invece aveva combattuto con il coraggio da leone che aveva sempre contraddistinto la sua vita da tifoso e non.

Non sempre avevamo avuto la stessa idea, ma poi qualsiasi differenza veniva appianata senza il minimo problema perché Pietro per gli amici era capace di dare tutto se stesso e anche di andare oltre. I tifosi di Fiesole lo ricorderanno sempre come uno dei grandi della Curva e la sua memoria verrà perpetrata fra le nuove generazioni.

Adesso Pietro non è più con noi, da parte del sottoscritto e di tutta la redazione di Violanews un grande abbraccio alla famiglia e a tutti gli amici che gli hanno voluto bene nella sua vita purtroppo non lunghissima.