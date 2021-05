Lucchesi: “Gattuso mi sorprese. Pradè? La società non lo aiuta”

Parla il dirigente che portò Gattuso ad allenare il Pisa: "Oltre la grinta c'è molto di più. Ma gli serve una squadra forte..."

"La Fiorentina ha fatto una scelta giusta. E' una società importante e si è rivolta ad un allenatore importante. A Pisa rimasi sorpreso dalle sue qualità umane e caratteriali, ma oltre alla grinta c'è di più, è un professionista che cura molto i dettagli. Secondo me a Napoli ha fatto molto bene, tenendo conto di tutti i casini che ha avuto. Gli auguro che a Firenze venga fatta una buona squadra, altrimenti Gattuso può far poco. Pradè? Non capisco perchè debba essere affiancato da un altro direttore sportivo. Si rischia di creare confusione. Se c'è fiducia in Daniele, la Fiorentina non può fargli un contratto anno per anno, così lavora male. Se non c'è fiducia, lo mandino via".