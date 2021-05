La coppia prende forma: da Perugia il primo indiziato per affiancare Pradè

Roberto Goretti, ex calciatore del Perugiae compagno di Gattuso, sembra in vantaggio per il ruolo di dirigente viola al fianco di Pradè

L'ex direttore sportivo del Perugia, Roberto Goretti, è una delle menti dietro le esplosioni in terra umbra di giocatori come Spinazzola, Mancini, Conti, Ricci. Il Corriere Fiorentino scrive che la Fiorentina lo ha contattato nelle scorse settimane, e adesso che un concorrente serio come Accardi dell'Empoli è stato depennato dalla lista (prolungamento di contratto accettato), è lui l'indiziato numero uno per affiancare Daniele Pradè. Goretti è stato compagno di squadra di Gattuso proprio nelle giovanili e poi in prima squadra al Perugia, prima che Ringhio andasse in Scozia. Pradè conosce bene Goretti per le tante operazioni concluse con gli umbri, e questi accetterebbe di buon grado la proposta viola dopo la retrocessione del Perugia, nonostante non gli manchino le pretendenti.