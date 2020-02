L’opinione: “Iachini resta al 70%, ma deve cambiare qualcosa. Vlahovic? Vi svelo un aneddoto”

Dagli studi di Radio Bruno, Luca Calamai commenta l’attualità di casa viola a partire dal prossimo match: “Secondo me non è ancora detto che si giochi sabato a Udine. La classifica? Non riesco a preoccuparmi. Auspico che i viola nelle prossime 3-4 partite si mettano definitivamente al sicuro, poi vorrei vedere da Iachini qualcosa di diverso. Che dimostri di essere un allenatore giusto per una squadra che ambirà all’Europa. Possibilità che resti? 70%. Ma deve far vedere di saper schierare 3 attaccanti e una difesa a 4, serve una Fiorentina che sappia imporre un suo gioco”. Su Vlahovic ha aggiunto: “Mi sono innamorato di Dusan quando l’ho intervistato, un ragazzo molto legato alla Fiorentina e anche alla Primavera. Era furibondo per le dichiarazioni del suo procuratore, lui sa di essere all’inizio della sua carriera e vuole rimanere a Firenze. Ma puntare su di lui come centravanti titolare può essere un rischio”. VLAHOVIC E IL RINNOVO, LA MOSSA DI ROCCO