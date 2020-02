Rocco scende in campo in prima persona per il rinnovo di Vlahovic

La Gazzetta dello Sport afferma che Rocco Commisso ha dato precise disposizioni: far rinnovare Vlahovic fino al 2025. Più precisamente, lavorare per un accordo in queste settimane, e poi lasciare a lui la chiusura dell’affare. La data è fissata in linea di massima a metà marzo, senza troppe difficoltà da parte di Barone e Pradè. Dusan stesso ha rifiutato sul nascere qualsiasi proposta, vuole restare a Firenze e lo ha fatto capire all’agente Ristic. L’ingaggio salirebbe fino a 1,2 mln a stagione, con una serie di bonus e soprattutto senza clausole rescissorie, per non essere disturbato da questioni contrattuali nel finale di stagione. Poi, presumibilmente, sarà la volta di Chiesa…