Uscita la lista dei convocati dell'Italia Under 20 del CT Bollini: presenti tre giocatori della Fiorentina e un viola in prestito

Uscita la lista dei convocati del CT dell'Italia Under 20, Alberto Bollini, per le sfide dell’Elite League che vedranno gli azzurrini impegnati con Germania e Repubblica Ceca. Tra i nomi, presenti anche tre giocatori della Fiorentina: il difensore Pietro Comuzzo, il terzino Micheal Kayode e il centrocampista Lorenzo Amatucci. Nella lista presente anche un viola ceduto in prestito questa estate, Lorenzo Lucchesi, andato alla Ternana.