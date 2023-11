Domani dalle ore 9 Sandro Mencucci, storico ad della Fiorentina dal 2002 al 2019, sarà ospite di Radio Bruno nel contenitore Firenze e Dintorni, per "La mia Firenze". Sarà l'occasione per rivivere i momenti più belli con le squadre di Prandelli, Montella, Sousa, e di parlare di calcio con l'attuale ad del Lecce nonché membro del CdA del Leeds United in Inghilterra.