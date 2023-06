Lega Serie A, slitta l’Assemblea per i diritti tv: la nuova data

Cambia la data dell'Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A. La riunione non sarà più il 30 giugno 2023, come detto precedentemente, ma il 3 luglio 2023, presso la sede della Laga Nazionale Professionisti Serie A in Via Ippolito Rosellini a Milano. La prima convocazione è prevista per le ore 12:00, mentre la seconda per l'esame, la discussione e le decisioni alle ore 14:00. Tra gli argomenti chiave che verranno trattati, ci sarà anche quello dedicato al diritti tv del 2024/29.