Ledesma: “Quarta, che personalità! Gonzalez e il Mondiale? Vi dico la mia”

"Fiorentina e Lazio hanno due allenatori che vogliono proporre. I viola non sono partiti bene ma hanno dei giocatori che possono fare un grande campionato. E' mancata un po' di continuità a diverse squadre in questo avvio, il doppio impegno pesa. Martinez Quarta? Lo seguivo quando giocava in Argentina, si vedeva la sua grossa personalità e la sta dimostrando. Nico Gonzalez? Sta facendo fatica, ma ha grandi qualità anche lui. Non credo si stia risparmiando per il Mondiale, anzi sa che se non gioca con continuità rischia di non essere neanche convocato. Amrabat al posto di Torreira? Il marocchino ha avuto una grande crescita ed è riuscito ad adattarsi ad un ruolo che non è proprio il suo".