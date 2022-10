Fiorentina-Lazio, probabili formazioni: Italiano e Sarri studiano gli undici

La 9° giornata di Serie A prevede al lunedì, ore 20:45, il posticipo tra Fiorentina e Lazio. La squadra gigliata può beneficiare della serenità che ha portato la vittoria in Scozia sugli Hearts, in Conference League. La Lazio, invece, ha pareggiato in Austria, 0-0 con lo Sturm Graz in Europa League. Al "Franchi" sono attesi oltre 2 mila laziali che affolleranno il settore ospiti dello stadio fiorentino.