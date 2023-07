Lazio, fischi e cori contro Lotito: “Caccia li sordi!”

Il secondo posto in classifica e il ritorno in Champions, ma anche la cessione di Milinkovic Savic e un mercato in entrata praticamente nullo. E così Claudio Lotito, presidente della Lazio, viene contestato in quel di Auronzo dai tifosi biancocelesti, evidentemente spazientiti dall'immobilismo della società. Pochi applausi, tanti fischi e soprattutto un corso, 'caccia li sordi!', al momento del suo ingresso durante la presentazione della squadra. "Rinforzeremo questa squadra e lo faremo benissimo, dovete avere pazienza perché non si va al supermercato e si dice pago uno e compro tre noi stiamo lavorando, lo vedrete a brevissimo", la spiegazione di Lotito ai tifosi.