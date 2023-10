L’avvocato: “Scommesse? Squalifiche entro il 2023, tempi rapidi per lo Sport”

Per rispondere a questa domanda ci vorrebbe la palla di vetro, ed io, al contrario di tanti beninformati (o presunti tali) che in queste ore stanno procedendo a un vergognoso totonomi, non ho informazioni privilegiate.

Cosa rischiano realmente i calciatori coinvolti? C’è una distinzione ovviamente tra chi scommette nel calcio e chi solo nel gioco d’azzardo

I calciatori che scommettono sul calcio rischiano, articolo 24 del Codice di Giustizia sportiva alla mano, una squalifica anche particolarmente lunga, di quelle che potrebbero interrompere, se non stroncare, delle promettenti carriere.

Perché i calciatori sono caduti in questa trappola?

Anche qui la risposta non è per nulla scontata, e rientra, a mio avviso, nell’analisi della sfera psicologica, e dunque intima e personalissima, di un’atleta su cui è difficile nonché forse anche irrispettoso, esprimersi con giudizi sommari.

Se un club era a conoscenza delle scommesse dei propri calciatori rischierebbe punizioni gravi?

La posizione dei club è particolarmente sfumata nelle ipotesi prese in considerazione, poiché anche nel caso della mera conoscenza si integrerebbe l’ipotesi dell’omessa denuncia, che anche lì coinvolgerebbe a titolo personale il dirigente o il tesserato che sapeva ma non ha denunciato.

Quali sono i tempi per un’eventuale squalifica di Tonali, Zaniolo, Fagioli, calciatori coinvolti finora?

Trovandoci nel caso di ammissioni, totali o parziali, e nel caso di emersione di prove non credo che si andrà oltre la fine dell’anno in corso, anche perché la giustizia sportiva, come sappiamo, ha tempi molto diversi da quella ordinaria.

Se questi calciatori vengono squalificati in Italia, possono giocare in Inghilterra o comunque da altre parti?

No, se dovesse essere erogata una squalifica, essa travalicherebbe i confini della Manica e all’estero in generale, impedendo agli atleti coinvolti di svolgere regolarmente il proprio lavoro.

