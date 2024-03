L’Atalanta festeggia il russo Miranchuk, ma l’ucraino Malinovskyi non ci sta

La Russia in un'amichevole giocata ieri contro la Serbia ha vinto con un rotondo 4-0 in cui spicca la doppietta dell'atalantino Aleksej Miranchuk, tra i migliori in campo del match. Con un post social il club orobico, allora, ha applaudito la prestazione del proprio giocatore con la maglia della sua selezione, scatenando, però, tutta la rabbia di Ruslan Malinovskyi, ex della Dea ed ora in forza al Genoa. Il fantasista ucraino ha postato delle foto in riposta con città bombardate, nuvole di fumo e persone rifugiate nella metro, per poi scrivere riferendosi proprio a Miranchuk: "Un buon contribuente del terrorismo russo. Ogni giorno per due anni". Per spegnere ogni tipo di polemica, l'Atalanta ha poi rimosso il post in questione.