Lady Jovic: “Arriva al Mondiale più in forma che mai. Vorrebbe 5 figli”

Altra intervista di Sofija Milosevic, la compagna di Luka Jovic, che racconta le aspettative in vista del Mondiale. Queste le sue parole a Informer: "Io e i bambini saremo in Qatar per tifare. Luka è più in forma che mai e non vede l'ora di iniziare il Mondiale. E' contento del sostegno e non è affatto nervoso, non lo è mai prima dei grandi appuntamenti. Spero che la Serbia possa raggiungere almeno la finale".