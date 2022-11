Lady Jovic: “Momento felicissimo. Matrimonio? Ci riproviamo”

Sofija Milosevic è la fidanzata di Luka Jovic e insieme hanno avuto due figli. La bellissima modella è diventata anche imprenditrice lanciando un marchio di moda che porta il suo nome. In una intervista rilasciata alla rivista serba Azra, Sofija rivela di non essere mai stata così felice in vita sua, per l'appagamento della vita privata e professionale. Vi proponiamo qualche passaggio che riguarda anche l'attuale attaccante della Fiorentina.