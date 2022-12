La Serie A apre un ufficio negli States. La Fiorentina ha ispirato la Lega

È di oggi la notizia riportata su calciomercato.com che vuole la Lega Serie A aprire un ufficio a New York, sbarcando così negli States. Ecco le parole dell'Amministratore Delegato Luigi De Siervo: “Il 95% dei potenziali fan della Serie A sono internazionali, dobbiamo trovare il modo di raggiungerli e appassionarli”. Secondo quanto riportato dal sito, l’obiettivo, presente e futuro, della Lega "è andare a sviluppare una serie di asset giocando sul posizionamento distintivo del nostro prodotto, a livello di progetti off e online", e la Serie A può crescere su diversi fronti "in primis sui diritti audiovisivi (tv rights), dove ancora ci sono forti spazi di manovra, poi a livello commerciale (a partire dalle sponsorizzazioni/regional partnership) e nel settore degli eventi (dalle tradizionali tournée all’estero, all’organizzazione di eventi di eSports, fuori dei confini domestici, ai fan events, ecc.), potendo contare, tra l’altro sulla forza propulsiva del concetto di made in Italy, che, da sempre, apre le porte all’estero a tutte le realtà industriali del nostro Paese." E proprio da qui sarebbe nata l’idea di aprire un ufficio a New York, sotto il coordinamento del direttore commerciale Michele Ciccarese. Una scelta dettata anche dalla presenza di tanti presidenti nordamericani nel ricco mercato della Serie A (come nel caso di Fiorentina, Roma, Milan o Bologna).