Cutrone, la rivincita: ora i numeri sorridono. E il confronto con il Cholito è vinto (anche nel ’19/’20)

La stessa voglia di mordere, lo stesso spirito di abnegazione. Ma i numeri, nel confronto tra il classe ’98 Patrick Cutrone e il 25enne Giovanni Simeone, sono quasi tutti dalla parte del centravanti comasco. Perché alla fine è quello che conta: il gol. Non si tratta di dividersi tra “vedove del Cholito” e “fan del Pungiglione”, tanto meno di caldeggiare la conferma del numero 63 viola anziché il possibile arrivo di un altro attaccante titolare. Sono solo reti e minuti, stop. Numeri, appunto. Medie realizzative che sorridono alla punta ex Milan, specie quelle di luglio (4 marcature in 283 minuti giocati, una ogni circa 71′) ma non solo: Cutrone, in viola, è andato a segno con la frequenza di un gol ogni 150′, che diventano 161′ se prendiamo in considerazione le sole gare di Serie A.

Il parallelo con Simeone, attaccante titolare della Fiorentina nelle ultime due stagioni (anche se nella seconda parte della 2018/2019 in alternanza con Muriel) è servito: l’argentino ha segnato 10 reti in 2.581 minuti in campo, una ogni 258′. E l’ago della bilancia continua a perdere dalla parte di Cutrone anche prendendo in considerazione le stagioni 2017/2018 e 2018/19, fatta eccezione per i gol segnati un anno fa solo in campionato. Basterà per la conferma in viola? Molto passerà anche dalla scelta del prossimo tecnico, ma anche dalle condizioni per far scattare il riscatto obbligatorio: LEGGI. Lui intanto pensa al campo e sul futuro, come dimostrano le dichiarazioni di ieri sera, conferma di avere le idee molto chiare.

Qua sotto le medie gol di Cutrone e Simeone dal 2017 ad oggi (i minuti fanno riferimento alla frequenza realizzativa e non al minutaggio in campo):

2019/2020

Cutrone (Wolverhampton e Fiorentina) – 160,75′ (Serie A), 150′ (Serie A e Coppa Italia), 201,25′ (Serie A, Coppa Italia, Premier League, FA Cup ed Europa League).

Simeone (Cagliari) – 258,1′ (Serie A), 258,1′ (Serie A e Coppa Italia).

2018/2019

Cutrone (Milan) – 479,33′ (Serie A), 300,6′ (Serie A e Coppa Italia), 212,22′ (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana ed Europa League).

Simeone (Fiorentina) – 409,33′ (Serie A), 315,5′ (Serie A e Coppa Italia).

2017/2018

Cutrone (Milan) – 150,9′ (Serie A), 149,5′ (Serie A e Coppa Italia), 148,94′ (Serie A, Coppa Italia ed Europa League).

Simeone (Genoa e Fiorentina) – 216,57′ (Serie A), 214,67′ (Serie A e Coppa Italia).