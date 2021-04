La ricetta di Lucchesi: “Prima dei giocatori serve una società forte”

Fabrizio Lucchesi, esperto dirigente e uomo mercato, a Radio Bruno parla così del presente e del futuro della Fiorentina:

Per giocare nella Fiorentina, come in altri club con tradizione importanti, non basta essere buoni giocatori. Bisogna avere anche la personalità per reggere certe pressioni. Prima di pensare alla squadra bisogna però costruire una struttura manageriale forte che permetta di creare un percorso tecnico, cosa che in questi due anni non è riuscita. Pradè? L’ho visto crescere con me alla Roma, ha commesso alcuni errori, ma la proprietà deve decidere. Avergli fatto un contratto di un anno non lo ha aiutato ad impostare un lavoro più a lungo raggio.