La Juve non lo vuole ma le parti non si parlano: Bonucci è un caso

È ancora completamente in bilico il futuro di Leonardo Bonucci, nonostante abbia ancora un anno di contratto con la Juventus. Lo rende noto La Gazzetta dello Sport che spiega come la Juve molto probabilmente non lo voglia più con sé. E nonostante questo il club non gli ha ancora recapitato nessuna comunicazione ufficiale, neppure per telefono, dato che il giocatore si trova ancora in vacanza. " Forse il primo faccia a faccia sarà lunedì, quando Bonucci si paleserà alla Continassa per le visite di rito che segnano l’inizio della nuova stagione. La sua tredicesima in maglia bianconera. Avrà così occasione di conoscere il nuovo responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli e, magari, chiarire la posizione del club sul suo futuro". Lui vorrebbe chiudere in bianconero ma alla ricetta va aggiunto anche il rapporto non proprio idilliaco con Allegri che farebbe a meno senza problemi dell'ex Bari.