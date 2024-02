La Fiorentina sul palco di Sanremo. Chi sono i Bnkr44, i tifosi viola in gara

Come detto, i Bnkr44 sono dichiarati (e sfegatati) tifosi della Fiorentina e non lo hanno nascosto anche in un video registrato in questi giorni negli studi di Radio Bruno. Peraltro, quella di Sanremo '24 non è la prima ospitata al Festival per il collettivo che già nella scorsa edizione era salito sul palco dell'Ariston per duettare con Sethu. E quella del cantante ligure non è l'unica collaborazione eccellente che ha visto protagonisti i Bnkr che hanno già lavorato con artisti del calibro di Elisa, Tedua, Madame, Rkomi e Tananai. Insomma, se avevate ancora dubbi su chi supportare nella kermesse sanremese, speriamo di averveli fugati.