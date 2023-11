La classifica delle regioni: in Serie A chi ha portato più gol e assist?

La Gazzetta dello Sport stamani si concentra su una particolare statistica che riguarda la regione di provenienza dei giocatori italiani andati in gol oppure che hanno fornito un assist nelle prime undici giornate di Serie A

La Gazzetta dello Sport stamani si concentra su una particolare statistica che riguarda la regione di provenienza dei giocatori italiani andati in gol oppure che hanno fornito un assist nelle prime undici giornate di Serie A. Sono ben 240 i calciatori in questione con la Lombardia che comanda questa particolare classifica con 51 giocatori. Segue il Lazio con 35 e con 10 calciatori di differenza si aggiudica il terzo posto la Toscana con 25 giocatori. Novantotto presenze e 6387 minuti per i giocatori toscani.