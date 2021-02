Krause come Commisso, stadio nodo cruciale: “Il progetto Tardini va avanti”

Così come Commisso, anche il Presidente a stelle e strisce dei ducali è molto attivo sulle infrastrutture. Il rinnovamento dello stadio Tardini è infatti un punto cardine del progetto del Parma per Kyle Krause, indipendentemente dai risultati sportivi. Queste le sue dichiarazioni al termine di un incontro svolto quest’oggi in Municipio. (Parole riportate da ForzaParma.it):

Siamo una squadra che ha come radici la passione e la resilienza. Stiamo affrontando delle difficoltà, ma ci impegneremo fino in fondo per mantenere la categoria. A prescindere da questo voglio dire chiaramente che, indipendentemente da come terminerà la stagione, ci impegniamo ad andare avanti con il rinnovamento del nostro stadio. Il Tardini è iconico, e la sua ristrutturazione è significativa non solo per noi ma per l’intera città di Parma. Era importante dunque per me comunicarlo personalmente al sindaco e al vicesindaco, e ribadire il nostro impegno a lungo termine per il Parma e per il progetto di rinnovamento dello stadio Tardini.