Krastev, Nazionale maledetta: altro infortunio, lascia il ritiro della Bulgaria

Che sfortuna per Krastev, costretto ad abbandonare nuovamente il ritiro della Nazionale bulgara per un infortunio

Dimo Krastev, difensore della Fiorentina Primavera, è costretto di nuovo a rinunciare alle partite della sua nazionale. Come comunicato dalla Federazione bulgara, il giocatore viola si è infortunato nell'allenamento di ieri e non sarà disponibile per le sfide contro Lituania e Serbia: