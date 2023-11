Juventus, sempre meno posto per Arthur: ma quale ritorno alla base

Il brasiliano sta facendo bene, non ci sono dubbi, ma nelle manovre bianconere non esistono volontà di rivederlo a Torino, per adesso.

Nei giorni scorsi, si era parlato di una possibilità di vedere Arthur in bianconero già a gennaio. Anticipando così i tempi del prestito. Il brasiliano sta facendo bene, non ci sono dubbi, ma nelle manovre bianconere non esistono volontà di rivederlo a Torino, per adesso. Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giuntoli sarebbe pronto per chiudere con il City per il prestito di Phillips. Il posto in rosa per Arthur si restringe sempre di più.