Juric: “Benassi non gioca, serve inserimento soft. Amrabat? Quando vendi a grandi club…”

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del debutto in campionato contro la Roma. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Amrabat? Quando vendi a grande squadra significa che si parla di giocatori top. Non è semplice sostituirli, bisogna alzare il livello di chi c’è. Abbiamo preso giocatori che pensiamo possano sostituire i titolari che abbiamo perso, e abbiamo preso giocatori che potrebbero essere alternative in futuro. Bisogna metterne altri quattro o cinque. Benassi? Non può giocare perché ha un problema al polpaccio. Ha avuto un infortunio alla fine dello scorso anno, secondo il nostro medico ha bisogno di un inserimento soft”.