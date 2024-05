Stevan Jovetic, ex calciatore viola oggi in forza all'Olympiacos, ha parlato nel post-partita parlando diffusamente anche della Fiorentina

Nel post-partita di Atene, ai microfoni di Sky Sport dopo Italiano ha parlato anche Stevan Jovetic. L'ex viola non ha nascosto l'emozione per la vittoria arrivata con l'Olympiacos. Ecco le sue parole, con anche un pensiero speciale per la Fiorentina.