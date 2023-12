Jerome Boateng è sicuro: “Non sono finito, a Gennaio ritornerò in campo”

Jerome Boateng ex difensore di Bayern Monaco e Lione è attualmente senza squadra ma non senza voglia di tornare in campo a 35 anni. Dopo l'avventura in Francia il tedesco è rimasto svincolato e aspetta una chiamata per finire la carriera come si deve. Negli ultimi tempi il suo nome è stato accostato a tantissimi club italiani, tra cui anche la Fiorentina. Ma ad un'intervista al portale tedesco SID non ha rivelato in quale squadra giocherà. Di seguito alcune dichiarazioni: